Черчесов: "Противостоять Салаху нам поможет опыт игры против Месси"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как его подопечные будут сдерживать лидера атак национальной команды Египта Мохамеда Салаха.

"Надо понимать, что сборная Египта по сравнению с "Ливерпулем" - совершенно другая команда с иными исполнителями. Понятно, что и в национальной команде, и в клубе он играет важнейшую роль, и у Салаха - звездный сезон. Я специально ездил на матч "Ливерпуль" - "Спартак", чтобы понаблюдать за ним. Располагается он в клубе и сборной плюс-минус так же. Но насколько быстро ему в "Ливерпуле" доставляют мяч, сколько пространства у него остается!

В сборной такого все же нет. И одна из наших задач - максимально замедлить эту доставку. Думаю, в определенной степени поможет нам опыт противостояния быстрому левоногому топ-игроку в лице Лео Месси в матче со сборной Аргентины. Есть игроки, на которых нельзя не обращать внимание, и Салах к таким, безусловно, относится. При этом подчеркну, мы не хотим зацикливаться на нем одном. Потому что обращать внимание лишь на одно - значит, упускать другое", - цитирует 54-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru