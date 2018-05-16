Черчесов: "Противостоять Салаху нам поможет опыт игры против Месси"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как его подопечные будут сдерживать лидера атак национальной команды Египта Мохамеда Салаха.
"Надо понимать, что сборная Египта по сравнению с "Ливерпулем" - совершенно другая команда с иными исполнителями. Понятно, что и в национальной команде, и в клубе он играет важнейшую роль, и у Салаха - звездный сезон. Я специально ездил на матч "Ливерпуль" - "Спартак", чтобы понаблюдать за ним. Располагается он в клубе и сборной плюс-минус так же. Но насколько быстро ему в "Ливерпуле" доставляют мяч, сколько пространства у него остается!
В сборной такого все же нет. И одна из наших задач - максимально замедлить эту доставку. Думаю, в определенной степени поможет нам опыт противостояния быстрому левоногому топ-игроку в лице Лео Месси в матче со сборной Аргентины. Есть игроки, на которых нельзя не обращать внимание, и Салах к таким, безусловно, относится. При этом подчеркну, мы не хотим зацикливаться на нем одном. Потому что обращать внимание лишь на одно - значит, упускать другое", - цитирует 54-летнего специалиста СЭ.
Напомним, Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона
-
Прогнозируемый победитель и достойное выступление ЦСКА: итоги Лиги Европы
-
Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"
-
"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)
-
"Атлетико" крупно побеждает "Марсель" и выигрывает Лигу Европы
Лента новостей
-
Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Невилл: "Давайте надеяться, что наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ"
-
Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро
-
"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну
-
Перес предложил Зидану приобрести вингера ПСЖ
-
Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге
-
"Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками
-
Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов
-
Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖ
-
"Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму
-
Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезоне
-
Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"
-
"Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси
-
Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков
-
Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы
-
Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"
-
"Барселона" повесила ценник на Дембеле
-
Месси вызвал ажиотаж в ЮАР
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0