Черчесов провёл 50-й матч на посту главного тренера сборной России. Это второй результат в истории

Фото Sputnik Via / Mikhail Shapayev

Наставник сборной России Станислав Черчесов провёл юбилейный матч у руля национальной команды.

Вчерашняя игра против Мальты (3:1) стала для тренера 50-й на посту, который он занимает с августа 2016 года.

В поединках под руководством 57-летнего специалиста россияне добыли 21 победу, 12 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

По числу матчей во главе российской сборной Черчесова опережает только Олег Романцев (60).

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