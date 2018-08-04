Черчесов: "Путина потихоньку из хоккея перетягиваем"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отношении президента страны Владимира Путина к главной команде страны.
"Для нас и для ребят интерес президента - дополнительный стимул. Он был, между прочим, на первом матче Кубка Конфедераций, мы выиграли 2:0. Первый матч на ЧМ при Путине - 5:0. Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на наши игры.
Кстати, когда мы общались, пригласили его и Новогорск наш посетить. Потихоньку из хоккея перетягиваем. Перед матчами он звонил и после игры благодарил. Футболисты это знают, я им телеграфно передавал какие-то вещи, которыми он делился. Своей работой мы спокойно будем убеждать, что стали интересны", - цитирует Черчесова МАТЧ ТВ.
Напомним, Черчесов прокомментировал трансфер Головина в "Монако". | soccernews.ru
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