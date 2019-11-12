Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России
Наставник сборной России Станислав Черчесов недоволен вратарской линией национальной команды.
Как сообщают российские СМИ, тренер добивается возобновления международной карьеры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Черчесов уже связывался с капитаном армейцев и уговаривал его вернуться в сборную. Футболист пока отказывается, но источники из его окружения утверждают, что окончательное решение ещё не принято.
33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.
Не пропустите: Кузяев назвал главную силу сборных России и Бельгии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Саутгейт высказался об исключении Стерлинга из состава сборной Англии
-
Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира
-
Назван лучший игрок года в Швеции
-
Стерлинга исключили из состава сборной Англии
-
Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо"
-
Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ
-
Щесны поддержал Роналду
-
Васильев объяснил, почему Дзюба не уехал в АПЛ
-
Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России
-
Кьеллини: "Я болел за "Милан", но с годами стал умнее"
-
Пике спит по 4-5 часов в сутки
-
Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова
-
"Челси" теряет Пулишича
-
Спаллетти может возглавить "Фиорентину"
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ
-
"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" поборются за 17-летнего французского таланта
-
Евсеев: "Гончаренко правильно сказал. Судьи нужно сделать лицо попроще
-
3
Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Сан-Марино - Россия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13