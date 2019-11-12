Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России

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Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов недоволен вратарской линией национальной команды.

Как сообщают российские СМИ, тренер добивается возобновления международной карьеры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Черчесов уже связывался с капитаном армейцев и уговаривал его вернуться в сборную. Футболист пока отказывается, но источники из его окружения утверждают, что окончательное решение ещё не принято.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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