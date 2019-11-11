Черчесов: "Раньше дети кричали во дворе, что они Роналду или Месси. Теперь - что они Головин и Дзюба"

Наставник сборной России Станислав Черчесов отметил влияние ЧМ-2018 на рост популярности футбола в стране.

"Мы знаем, что после Чемпионата Мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности", - сказал Черчесов.

Напомним, что на домашнем мундиале сборная России дошла до 1/4 финала.

В текущем месяце национальная команда проведёт два матча - против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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