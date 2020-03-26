Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу челленджа с туалетной бумагой.

"В этом плане я человек чуть-чуть старомодный. Есть эпидемия серьезной болезни, факт которой нужно принять и сделать все, чтобы как можно быстрее от нее избавиться. От нее по всему миру уже умерло много людей. Поэтому все связанные с этим шутки я не очень приветствую", - сказал специалист.

Отметим, многие футболисты подхватили челлендж с туалетной бумагой, так как вынуждены находиться в карантине из-за пандемии Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

Не пропустите: РПЛ составила кроссворд про вратарей| http://soccernews.ru