Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу челленджа с туалетной бумагой.
"В этом плане я человек чуть-чуть старомодный. Есть эпидемия серьезной болезни, факт которой нужно принять и сделать все, чтобы как можно быстрее от нее избавиться. От нее по всему миру уже умерло много людей. Поэтому все связанные с этим шутки я не очень приветствую", - сказал специалист.
Отметим, многие футболисты подхватили челлендж с туалетной бумагой, так как вынуждены находиться в карантине из-за пандемии Covid-19.
По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.
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|25
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|Тамбов
|22
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|22
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|13
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|22
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