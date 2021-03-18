Черчесов рассказал, будет ли Дзюба бить пенальти в сборной России

Фото: Twitter "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, останется ли нападающий Артем Дзюба штатным пенальтистом в национальной команде. Форвард не забил два подряд 11-метровых в матчах за "Зенит".

"Это тот случай, когда игрок сам… Кстати, мы на эту тему не говорили, но я прочитал, что, как он выразился, хочет взять "академическую паузу". Это тот случай, когда игрок чувствует сам, а мы никогда не настаиваем. Кто следующий пенальтист? Это мы решим, не сейчас же решать. Главное, чтобы пенальти был", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

Сборная России в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет с Мальтой (24 марта, выезд), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

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