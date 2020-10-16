Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего хочет добиться с национальной командой.
"Мое мнение такое: был один большой турнир, ЧМ-2018, который мне как главному тренеру подарили. Но на другой наш тренерский штаб уже хотел попасть самостоятельно. Так я и себе доказываю свою состоятельность. Попали, доказали. Идем дальше.
Сейчас задача - успешно выступить на Евро, потом - попасть на ЧМ-2022. Чем не мотивация? И вообще, есть клубные команды, а есть сборная твоей страны. Извиняюсь за пафос, но когда тебя призывает родина, ты должен становиться под флаг и гимн", - цитирует Черчесова Sport24.
12 ноября Россия встретится с Молдавией в товарищеском матче.
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