Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

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Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме рассказал, как проводит свободное время на карантине.

"Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Я анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке. Предлагаю всем заняться собой, выполнять те указания, которые дает нам медицина, правительство. Желаю всем здоровья, удачи. Займитесь собой, семьей и самодисциплиной", - сказал Черчесов.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным,  в России было официально зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело уже 49 человек. Скончалось уже 5 людей.

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