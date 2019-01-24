Черчесов рассказал, что думает о Головине

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Черчесов рассказал, что думает о Головине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о полузащитнике "Монако" Александре Головине. Об этом сообщает Sport24.

"Я говорил с Тьерри Анри о Головине около 1,5 часа. Мы обсудили то, на какой позиции играет Саша и обсудили свое видение игры. 

Я не считаю, что Головин угодит в психологическую яму. В последнем матче он выглядел достаточно мобильно, играл на своей позиции, имел момент, создал голевую ситуацию для партнёра.

Думаю, у меня с Анри очень похожее видение роли Головина на поле. Я рассказал Тьерри всё, что знаю, чтобы он сам тратил меньше времени на изучение Головина", - сказал Черчесов. приводит слова Черчесова Sport24.

Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне хавбек участвовал в 13 матчах и отметился одиним ассистом.

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