Черчесов рассказал, что думает о Головине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о полузащитнике "Монако" Александре Головине. Об этом сообщает Sport24.
"Я говорил с Тьерри Анри о Головине около 1,5 часа. Мы обсудили то, на какой позиции играет Саша и обсудили свое видение игры.
Я не считаю, что Головин угодит в психологическую яму. В последнем матче он выглядел достаточно мобильно, играл на своей позиции, имел момент, создал голевую ситуацию для партнёра.
Думаю, у меня с Анри очень похожее видение роли Головина на поле. Я рассказал Тьерри всё, что знаю, чтобы он сам тратил меньше времени на изучение Головина", - сказал Черчесов. приводит слова Черчесова Sport24.
Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне хавбек участвовал в 13 матчах и отметился одиним ассистом.
Читайте также: "Монако" арендовал игрока "Атлетико"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга с "Барселоной"
-
Выяснилось, когда Месси вернется в сборную Аргентины
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
Лента новостей
-
Сульшер рассказал о продлении контракта "МЮ" с ключевыми игроками
-
Черчесов рассказал, что думает о Головине
-
Игуаин сфотографировался в форме "Челси"
-
"Монако" арендовал игрока "Атлетико"
-
Карпин поприветствовал новичков "Ростова"
-
Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга с "Барселоной"
-
Я думаю только о "Спартаке": Зе Луиш опроверг слухи о его уходе из команды
-
"Ньюкасл" арендует Джордана Лукаку у "Лацио"
-
1
Выяснилось, когда Месси вернется в сборную Аргентины
-
Воспитанник "Спартака" Каюмов может перейти в один из клубов Премьер-Лиги
-
Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"
-
Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга
-
Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"
-
1
Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара
-
Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба
-
Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру
-
"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу
-
"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"
-
"Енисей" интересно представил нового игрока
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10