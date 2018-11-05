Черчесов рассказал, что думает о вызове в сборную Заболотного

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о вызове в сборную Антона Заболотного на матчи с Германией и Швецией.

"Вызов Заболотного? Частично я ответил на этот вопрос, говоря об Ари. Справедливый вопрос, но всё-таки это последний сбор, - слова Черчесова корреспондент "Чемпионата" Максим Ерёмин. - Ту самую игру, о которой вы говорите, он провёл хорошо. К тому же важны связи и вне поля - когда в команде два больших нападающих, могут быть проблемы, а Дзюба играет с ним в одной команде. Другое дело, что если с Заболотным так всё и будет продолжаться, мы будем смотреть на это иначе".

Отметим, что в этом сезоне РПЛ Заболотный не забил ни одного гола в восьми матчах.

А еще: Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией | http://soccernews.ru