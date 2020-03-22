Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что форварду "Зенита" Александру Кокорину нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду.

Футболист выступает в аренде в "Сочи" до лета 2020 года.

"Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать... Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане.

Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания. Теперь ему нужно работать и доказывать", - сказал Черчесов.

Кокорин выступал в сборной с 2011 года по 2017-й.

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