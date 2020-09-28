Черчесов рассказал, что нужно Кокорину сделать для возвращения в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он рассчитывает на нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина.
"Для начала играть так, как надо. Если начнёт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой", — приводит слова Черчесова "Чемпионата".
Напомним, что Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года. Затем форвард восстанавливался после тяжелой травмы колена, после чего сидел сидел в тюрьме на протяжении года.
В летнее трансферное окно 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" на правах свободного агента. Всего он провел за московский клуб три матча и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
главное
-
Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста
-
Сборная России назвала состав на октябрьские сборы
-
Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
Лента новостей
-
Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией
-
Кевин-Принс Боатенг перешел в клуб Берлускони
-
Никола Влашич сообщил, где он продолжит карьеру
-
"Интер" нацелился на экс-форварда "Арсенала"
-
"Ливерпуль" отдал Кариуса в аренду клубу Бундеслиги
-
Питер Крауч рассказал, кого он считает фаворитом в борьбе за "Золотую бутсу" АПЛ
-
Тьяго Силва рассказал, почему он принял решение уйти из ПСЖ
-
Девушка Роналду показала, как она занимается домашними делами в доме португальца
-
Форвард "Барселоны" Фати: "Сбылась моя детская мечта"
-
Черчесов рассказал, что нужно Кокорину сделать для возвращения в сборную России
-
Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
-
"РБ Лейпциг" объявил о трансфере Гвардиола
-
Жозе Моуринью намерен пожертвовать одним турниром в этом сезоне
-
"Зенит" сделал новое предложение по трансферу Родриго де Пауля
-
"Химки" нацелились на хавбека "Зенита"
-
ПСВ перехватил трансферную цель "Спартака"
-
Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй
-
В Германии сожалеют об уходе Месута Озила из сборной
-
Алессандро Дель Пьеро назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона Италии
-
"Барселона" придумала очередной вариант, чтобы заполучить Депая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22