Черчесов рассказал, что нужно Кокорину сделать для возвращения в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он рассчитывает на нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина.

"Для начала играть так, как надо. Если начнёт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой", — приводит слова Черчесова "Чемпионата".

Напомним, что Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года. Затем форвард восстанавливался после тяжелой травмы колена, после чего сидел сидел в тюрьме на протяжении года.

В летнее трансферное окно 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" на правах свободного агента. Всего он провел за московский клуб три матча и отдал одну результативную передачу.

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