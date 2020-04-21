Черчесов рассказал, что нужно сделать голкиперу, чтобы выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что нужно сделать голкиперу, чтобы выиграть "Золотой мяч". Об этом сообщает официальный сайт РФС



"Чтобы выиграть "Золотой мяч", нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог её получить в 1963 году. Это ещё раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чьё девяностолетие мы отмечали в прошлом году", - сказал Черчесов.



Напомним, Лев Яшин стал единственным вратарем, которому удалось выиграть "Золотой мяч".

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