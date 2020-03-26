Черчесов рассказал, что помогло ему выучить немецкий язык

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Черчесов рассказал, что помогло ему выучить немецкий язык

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов соцсетях рассказал, как выучил немецкий язык. Об этом информирует пресс-служба РФС.

"В 1993 году я перешел из московского "Спартака" в дрезденское "Динамо", где играл два года. Затем ненадолго возвращался в "Спартак", после чего уехал в Австрию, где выступал за "Тироль". Германия и Австрия - страны, где говорят на немецком, так что, по сути, у меня не было выбора.

Поначалу, конечно, было непросто. Занимался с преподавателем, сам проводил время за учебником. Наибольший эффект давал фактор среды, ведь вокруг меня все говорили на немецком", - объяснил Черчесов.

Ранее специалист рассказал с кем из игроков сборной России поддерживает связь во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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