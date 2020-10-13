Черчесов рассказал, что сборная России сделает для победы в матче с Венгрией в Лиге наций

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Черчесов рассказал, что сборная России сделает для победы в матче с Венгрией в Лиге наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций с Венгрией.

"Нам предстоит третий матч. Второй матч с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем со шведами. Убежден, что и завтрашний матч не будет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы остаться на том же уровне", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Венгрия состоится 14 октября на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 мск.

Не пропустите: Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций. | http://soccernews.ru
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