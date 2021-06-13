Черчесов рассказал, что сказал игрокам сборной России после разгрома в матче с Бельгией

1 Теги россиябельгиястанислав черчесов

Черчесов рассказал, что сказал игрокам сборной России после разгрома в матче с Бельгией

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с футболистами в раздевалке по окончании матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Бельгии (0:3).

"Разнес ли я игроков? "Разнести" – это неправильное слово, но, естественно, высказал свое недовольство. Я бы не сказал, что это было в грубой форме. В нормальной форме, тренерской. Ни Шунину, ни Семенову ничего не сказал, потому что есть команда, которая на поле и которая должна выполнять те задания, которые даем. Готовность физическая –  вы опять увидели – она хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять, потому что любой маленький промах решает все", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во 2-м туре группового этапа Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начнется в 16:00 мск.

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