Черчесов рассказал, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов назвал места проведения сборов национальной команды в преддверии Евро-2020.

"У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи - в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесёт корректировок в наш план", - сказал Черчесов.

Сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией на групповом этапе Чемпионата Европы.

Планируется, что континентальное первенство стартует 11 июня 2021 года.

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