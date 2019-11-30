Черчесов рассказал, где сборная России будет проводить товарищеские матчи перед Евро-2020

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов рассказал, где сборная России будет проводить товарищеские матчи перед Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов сообщил, в каком городе национальная команда планирует проводить контрольные матчи перед Чемпионатом Европы 2020 года.

"У нас есть ясность, даты, соперников мы тоже обозначили, с кем хотим сыграть. Думаю, то, что мы наметили, будет ясно через несколько дней. Есть определённые договорённости, но мы пока не хотим их озвучивать. Место проведения матчей? Если играть в Петербурге, то надо и тренироваться там. Стадион "Зенита" нам не дают для тренировок, тогда надо заниматься в марте на морозе. Поэтому, думаю, мы опять будем играть в Сочи", - сказал Черчесов.

Напомним, что российская сборная проведёт два матча в марте и два в июне.

Одним из соперников команды, скорее всего, будет Молдова.

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