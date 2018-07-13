Черчесов рассказал, как Андрей Шевченко помог сборной России удачно стартовать на ЧМ-2018

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Черчесов рассказал, как Андрей Шевченко помог сборной России удачно стартовать на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о помощи наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко перед стартом ЧМ-2018.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу" - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России в матче-открытии ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 и в итоге дошла до четвертьфинала мундиаля.

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