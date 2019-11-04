Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве

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Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве

Наставник сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, в каких условиях приходилось играть в футбол во время его детства.

"Точно не вспомню, в каких условиях мы играли в футбол в детстве. Школа на школу, "Кожаный мяч", поля были совершенно... Мы реально играли на камнях. А я вратарь. Мяч летит, надо ловить. Непросто было. Совершенствовать мастерство в таких условиях, пожалуй, было несложно, но вот характер - да", - сказал Черчесов.

56-летний тренер, будучи футболистом, выступал за "Аланию", "Спартак" (четырежды), "Локомотив", дрезденское "Динамо" и "Тироль".

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