Черчесов рассказал, как играл в футбол в детстве

Наставник сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, в каких условиях приходилось играть в футбол во время его детства.

"Точно не вспомню, в каких условиях мы играли в футбол в детстве. Школа на школу, "Кожаный мяч", поля были совершенно... Мы реально играли на камнях. А я вратарь. Мяч летит, надо ловить. Непросто было. Совершенствовать мастерство в таких условиях, пожалуй, было несложно, но вот характер - да", - сказал Черчесов.

56-летний тренер, будучи футболистом, выступал за "Аланию", "Спартак" (четырежды), "Локомотив", дрезденское "Динамо" и "Тироль".

Не пропустите: Тедеско рассказал о желании встретиться с Черчесовым. | http://soccernews.ru