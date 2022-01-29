Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов признался, что узнал о заражении коронавирусной инфекцией только благодаря тестированию.

"Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.

Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил", - рассказал российский тренер.

"Ференцварош" объявил о назначении Черчесова 20 декабря. В дебютном матче с новым рулевым будапештская команда проиграла со счётом 0:1 "Академии Пушкаша".

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