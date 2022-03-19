Черчесов рассказал, как при нём меняется отношение болельщиков к "Ференцварошу"
Фото инстаграм cherches_stanislav
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что фанаты становятся более лояльными к команде.
"Радует, что зритель ходит. Первые игры стадион заполнялся на треть, видимо, относились настороженно. Сейчас уже заполняют наполовину, чувствуем, что болельщик начинает к нам проникаться. Это плюс", - сказал Черчесов.
Напомним, что российский тренер возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года.
В последних восьми матчах в чемпионате и Кубке Венгрии "зелёные орлы" не потерпели ни одного поражения.
Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси не сыграет с "Монако"
-
"Спартак" выдал худший с 2003 года результат по очкам в 22 турах чемпионата
-
"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ
-
Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
Лента новостей
-
Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА
-
"Барселона" интересуется защитником "Ювентуса"
-
"Валенсия" Черышева победила "Эльче"
-
Ваноли прокомментировал травму Аиртона
-
Сборная Франции определилась с заменой для травмированного Бензема
-
"Герта" разгромила "Хоффенхайм" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" надолго потерял Аиртона
-
"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена
-
Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"
-
"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву
-
"Гранада" добыла победу над "Алавесом" в матче с пятью голами
-
Месси не сыграет с "Монако"
-
"Спартак" выдал худший с 2003 года результат по очкам в 22 турах чемпионата
-
"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ
-
Анчелотти: "Я уже определился с заменой Бензема, но вам не скажу"
-
Ваноли подвёл итоги встречи "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Кержаков доволен результатом поединка со "Спартаком"
-
Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19