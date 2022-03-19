Черчесов рассказал, как при нём меняется отношение болельщиков к "Ференцварошу"

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что фанаты становятся более лояльными к команде.

"Радует, что зритель ходит. Первые игры стадион заполнялся на треть, видимо, относились настороженно. Сейчас уже заполняют наполовину, чувствуем, что болельщик начинает к нам проникаться. Это плюс", - сказал Черчесов.

Напомним, что российский тренер возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года.

В последних восьми матчах в чемпионате и Кубке Венгрии "зелёные орлы" не потерпели ни одного поражения.

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