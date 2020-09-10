Черчесов рассказал, как сборной России выйти на новый уровень

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Черчесов рассказал, как сборной России выйти на новый уровень

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о том, как его команда может добиться серьёзного прогресса.

"Нужно выиграть нашу группу в Лиге Наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень – будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять своё мастерство", - сказал Черчесов.

Напомним, что в сентябрьских матчах Лиги Наций россияне обыграли Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), благодаря чему возглавили свою группу.

Не пропустите: Шунин подвёл итоги матчей сборной России в Лиге Наций. | http://soccernews.ru 
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