Черчесов рассказал, как состоялось его назначение в сборную

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов рассказал, как состоялось его назначение в сборнуюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как состоялось его назначение на пост наставника национальной команды.

"Я реально не знаю нюансов. Со мной встретились, пообщались, я свое мнение описал, есть вопросы, на которые я ответил сразу. Все, мы пожали друг другу руки и расстались. Через месяц мне позвонили. Я не знаю, что в течение этого месяца происходило. Я ни с кем не ходил разговаривать за этот месяц, хотя мне звонили то один, то второй. Я ждал ответа. Мне сказали бы да - я приступаю к работе, нет - тогда рассматриваю другие варианты. Я первый раз с Виталием Леонтьевичем встретился, когда он меня позвал на встречу. Понятно, что я знаю, кто он такой, он знает меня, но тогда мы встретились впервые. На все вопросы, которые были заданы я ответил", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Черчесов сделал заявление по возможному участию Васина и Джикии в ЧМ-2018. | soccernews.ru

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