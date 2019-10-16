Черчесов рассказал, как справлялся с критикой перед ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов вспомнил о шквале критики перед ЧМ-2018.

"У тренера команды-хозяйки обязательно должно быть два важных качества: неграмотность и глухота. То есть не читать прессу и не слушать чужих. Если все это делать, то можно сойти с ума. Так, я намеренно оглох на несколько лет и забыл грамматику. Только глаза и мозги! Все остальное не работает.

Звучит это смешно, однако это так. Ведь известно, что на стадионе во время игры только два дебила - главные тренеры. Они одни, кто ничего не смыслит в футболе. Поэтому мы движемся своим путем, вспоминая поговорку: "Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки". Я отвечу за свои ошибки, однако так, как захочу", - заявил Черчесов.

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