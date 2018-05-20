Черчесов рассказал, когда назовет окончательный состав сборной России на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах со здоровьем у полузащитника Алана Дзагоева и нападающего Артёма Дзюбы, а также объяснил, что пока не может назвать окончательный состав на Чемпионат Мира-2018.

"По Дзюбе не можем сказать, что он завтра выйдет в основной группе. Мы думали, что это произойдёт сегодня, но было холодно и дождливо, поэтому решили не рисковать и оставили Артёма в тренажёрном зале. Мне пообещали, что завтра в Австрии включат солнце, а это значит, что Дзюба уже может выйти. Понятно, что он пропустил три дня, это сложность для нас, но так бывает.

Объявлять окончательный состав буду после товарищеского матча с Австрией, перед Турцией. Не принципиально, когда это я сделаю - 4 июня вечером или раньше, главное, чтобы все были здоровы и не доставили мне головной боли. Что касается Дзагоева и его отсутствия на тренировках по причине травмы, то волнения нет — это футбол. Мы вызвали 24 футболиста, двоих нет — травмированы, ещё двое доигрывают. Все мы люди, за месяц многое может произойти. Конечно, хочется уже сейчас назвать окончательный состав, но так не бывает.

Владимир Габулов играл заключительный матч, пока мы ехали сюда. Мы не имеем права его выдёргивать из клуба, тем более там есть проблемы с вратарём. Нам это не впервой, в прошлый раз он присоединился к нам после переходных игр. Сейчас ситуация лучше, он будет праздновать чемпионство и присоединится к нам 22 мая", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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