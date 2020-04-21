Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в случае удаления вратаря и отсутствии замен в ворота российской национальной команды могли бы встать защитник Федор Кудряшов или нападающий Артем Дзюба.

"Могу сказать, что наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Федор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду", - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, что сборная России квалифицировалась в финальный этап чемпионата Европы. Впрочем, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии китайского коронавируса.

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