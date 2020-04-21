Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален

Теги станислав черчесовроссияартём дзюбафедор кудряшов

Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в случае удаления вратаря и отсутствии замен в ворота российской национальной команды могли бы встать защитник Федор Кудряшов или нападающий Артем Дзюба.

"Могу сказать, что наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Федор Кудряшов подойдёт для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду", - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, что сборная России квалифицировалась в финальный этап чемпионата Европы. Впрочем, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии китайского коронавируса.

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