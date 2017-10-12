Черчесов рассказал, на что намерена претендовать сборная России на домашнем Чемпионате Мира

Теги станислав черчесовроссиячемпионат мира

Черчесов рассказал, на что намерена претендовать сборная России на домашнем Чемпионате МираГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, на что намерена претендовать его команда на домашнем Чемпионате Мира.

"Появляются новые футболисты, которых мы должны проверить, посмотреть. Работы реально - много, игр и времени - мало. Физически футболисты готовы, но в психологическом плане они находятся в другом обществе. Опять в этом плане их нужно было собирать.

Ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то человек из формы выходит, а кто-то прибавляет настолько, что мимо проходить нельзя. Главное, чтобы он подходил команде не только как игрок, но и как личность. Только так мы сможем сделать боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим на Чемпионате Мира претендовать на реального хозяина турнира", - цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, Черчесов объяснил прогресс Кокорина. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов