Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные

Теги станислав черчесовроссиябавария мюнхенюпп хайнкес

Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечныеГлавный тренер сборной Россиии Станислав Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные.

"Если меня спросят, какой футбол я хочу видеть в исполнении своей команды, то скажу, что для меня примером является игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда они выиграли три титула", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

комментарии
Роман

Что ему нравится, почему нравится и т.д. - как-то по барабану! Тревожно за сборную России! В кои века проводится ЧМ на родной земле... Возможно в первый и последний раз! А перспективы сборной очень туманы и расплывчаты. Нет никакой гарантии, что будет хоть что-то радостное для сердца многострадальных российских болельщиков. Может стоит пойти ва банк: После окончания чемпионата России отправить Черчесова в отставку, а тренерами сборной назначить Сёмина,Гаджиева и Бердыева- сразу троих вместе! Возможно- это единственный и реальный шанс для более-менее успешного выступления сборной России!

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