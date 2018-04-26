Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные
Главный тренер сборной Россиии Станислав Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные.
"Если меня спросят, какой футбол я хочу видеть в исполнении своей команды, то скажу, что для меня примером является игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда они выиграли три титула", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.
Напомним, Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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|3
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|0
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|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
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|0
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
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|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
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|М
|О
|1
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|0
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|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
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