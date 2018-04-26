Главный тренер сборной Россиии Станислав Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные.

"Если меня спросят, какой футбол я хочу видеть в исполнении своей команды, то скажу, что для меня примером является игра "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда они выиграли три титула", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru