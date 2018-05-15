Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команда должна выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата, кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией. Но сейчас мы об этих командах не думаем, потому что у нас есть конкретная цель – выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа – это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти. И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться... Дай бог, чтобы мы к этому пришли", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

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