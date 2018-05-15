Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018

Теги россиястанислав черчесов

Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команда должна выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата, кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией. Но сейчас мы об этих командах не думаем, потому что у нас есть конкретная цель – выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа – это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти. И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться... Дай бог, чтобы мы к этому пришли", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал возвращение в сборную Игнашевича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов