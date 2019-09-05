Черчесов рассказал о критериях выбора стартового состава на матч с Шотландией



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он планирует выпустить проверенных игроков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии.

"Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов - он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будут делать результат", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча в 21:45 мск.

После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.

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