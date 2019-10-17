Черчесов рассказал о моменте, когда он был близок к увольнению из сборной России

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Черчесов рассказал о моменте, когда он был близок к увольнению из сборной России

Наставник России Станислав Черчесов рассказал, когда он находился на грани увольнения.

"Когда меня пригласили в сборную главной задачей была подготовка команды к ЧМ-2018. Я этим и занимался. Однако, например, в театре пока спектакль готовится, никто не будет оценивать премьеру по репетициям. А в футболе - запросто.

Вероятно, у всех тренеров приходит момент, когда осознаешь, что шаг влево, шаг вправо - и все закончится. У меня такой момент тоже настал. Контрольная игра в 2017 году и проигрываем Кот-д’Ивуару (0:2). Играли плохо. Следующая игра - против Бельгии. Мы вели 1:0, однако они отыгрались, а после забили еще два гола за две минуты.

К концу первого тайма я понимал, что если не подберу нужные слова и не исправлю ситуацию, то меня уволят. Что я сказал? Я говорил своими действиями. Сделали три замены. В итоге Миранчук забил и Бухаров на 93-й. Закончили вничью и после этого матча все изменилось", - заявил Черчесов.

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