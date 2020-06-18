Черчесов рассказал о планах Сборной России на осень

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Черчесов рассказал о планах Сборной России на осень

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, какого плана будет придерживаться команда с осени.

"Не скрою, мы все ждали решения Исполкома УЕФА, потому что планы нашей работы прежде всего зависят от календаря матчей. Как и ожидалось, осенью сборная России проведет шесть игр Лиги наций УЕФА с Сербией, Венгрией и Турцией. Окна для этих игр остались прежними, ждем лишь подтверждения дат и времени начала матчей.

Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной. Об этой идее говорили и ранее, сейчас же она нашла свое подтверждение. Мы, безусловно, постараемся воспользоваться возможностью провести еще две игры, ведь, как вы помните, сборная России не собиралась с ноября прошлого года. Ситуация нестандартная, так как раньше в рамках одного окна мы не играли по три матча. В подготовительный процесс придется внести определенные коррективы, потому что тренировочных дней в таком режиме будет крайне мало.

Что касается соперников, то этот вопрос будет прорабатываться РФС. Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне - с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать. Как только договоренности будут достигнуты, РФС объявит об этом на официальных ресурсах", - цитирует Черчесова Sport24.

А еще: Агент Агузаров: "Если когда-нибудь Черчесов вернётся в "Спартак", то чтобы выиграть Лигу Чемпионов"| http://soccernews.ru
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