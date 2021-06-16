Черчесов рассказал о плане на игру с Финляндией

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Черчесов рассказал о плане на игру с Финляндией Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после победы над Финляндией (1:0) на Евро-2020.

"Я знал, как играть. Мы довольны, как использовали систему в пять защитников. Конечно, мы говорим только про команду. Она была командой, давала задание, которое получила. Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады.

План на игру - если заметили, он легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, проходы, прострелы. У них середина закрыта тремя центральными хавбеками. Моменты у нас были, как и у них пара хороших контратак. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире. Ждем завтрашнего матча и будем готовиться дальше", - заявил Черчесов.

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