Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к матчам Лиги наций, которые состояться в сентябре.

"Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона - большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами с национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа", - цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, сборная России в нынешнем розыгрыше Лиги наций встретится с Турцией, Венгрией и Сербией. Матчи пройдут с 3 сентября по 18 ноября.

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