Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам Лиги наций

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к матчам Лиги наций, которые состояться в сентябре.

"Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона - большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами с национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа", - цитирует  Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, сборная России в нынешнем розыгрыше Лиги наций встретится с Турцией, Венгрией и Сербией. Матчи пройдут с 3 сентября по 18 ноября.

Не пропустите: Черчесов поделился мнением о защитнике Федоре Кудряшове| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси

В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов