Черчесов рассказал о принципах отбора игроков в сборную

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов рассказал о принципах отбора игроков в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нескольких принципах отбора игроков в команду. Об этом сообщает Sport24.ru.

Тренер отметил, что во всем мире присутствует нехватка нападающих.

"Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком (форварде). Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты. Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, (надо учитывать), с кем мы играем, когда играем.

Вариант "А" должен быть, вариант "Б" должен быть. Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача - внимательно наблюдать и быть объективными", - отметил тренер.  

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году.

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