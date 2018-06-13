Черчесов рассказал о проблемах сборной Аргентины

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Черчесов рассказал о проблемах сборной Аргентины
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что сборной Аргентины тяжело играть без нападающего Лионеля Месси.

"Проблема сборной Аргентины заключается в том, что они психологически не готовы играть без Месси. Не могу сказать, что это команда одного игрока, но без Месси они не смогут играть. Я понял это, когда после матча с нами они сыграли с Нигерией, а затем были разгромлены Испанией", - приводит слова Черчесова La Vanguardia. 

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.

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