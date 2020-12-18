Черчесов рассказал о сложностях подготовки сборной России к Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал шансы команды выступить на Евро-2020 не хуже, чем на ЧМ-2018.

Напомним, что на домашнем мундиале россияне дошли до четвертьфинала, где уступили в серии пенальти Хорватии.

"Выстраиваем подготовку так, чтобы она дала футболистам возможность выйти на определённый уровень. Хотя в этот раз у нас будет на несколько дней меньше, чем перед Чемпионатом Мира. Все дни важны. Сейчас их на три-четыре меньше. Пройти по тем же следам, что и перед ЧМ-2018? По тем же не получится, однозначно. Направление может быть тем же, а остановки в этом направлении могут быть разными. Всё определяет состояние игроков", - заявил Черчесов.

Соперниками российской сборной на Евро-2020 будут Бельгия, Дания и Финляндия.

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