Черчесов рассказал о составе сборной России на матч с Уругваем

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Черчесов рассказал о составе сборной России на матч с Уругваем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассуждает о предстоящем матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Уругвая.

"Мы готовимся к этой игре так же, как и к обеим предыдущим. Да, квалифицировались в 1/8 финала, но это ни о чём не говорит. Играть будут те, кто готовы. Плюс будем отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба. Специальных замен делать не собираемся. Нужна готовность. Завтра такая же игра чемпионата мира, как и предыдущие", - приводят слова Черчесова российские СМИ. 

Напомним, что после двух матчей Россия и Уругвай имеют в активе по шесть очков. Чтобы занять первое место в группе россиянам достаточно сыграть вничью, а уругвайцев устроит только победа.

Матч Уругвай - Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени.

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