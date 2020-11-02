Черчесов рассказал о состоянии травмированного Головина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин пока не может вернуться в строй из-за травмы.

"Мы на связи, Головин начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадет на этот сбор, так как он только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

24-летний Головин получил травму задней поверхности бедра 30 августа и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем сезоне хавбек провел два матча в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Монако" действует до лета 2024 года.

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