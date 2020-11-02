Валуев высказался о возможно проведении Евро-2020 в России
Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался по поводу новости о том, что Евро-2020 могут провести в России.
Ранее сообщалось, что турнир может пройти не в 11 странах, а в одной. Россия, благодаря инфраструктуре ЧМ-2018, считается фаворитом.
"Об этом разговоры шли уже давно. Мы будем только рады. Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту. Инфраструктура после ЧМ-2018 есть. У нас все работает и ждет гостей.
Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет.
За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России", - цитирует Валуева Sport24.
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