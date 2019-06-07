Черчесов рассказал о сроках восстановления травмированного Газинского



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда в строй вернется полузащитник Юрий Газинский, который получил травму в товарищеском матче с "Чертаново" (6:0).

"Нас расстроила травма Газинского, вчера он уже был в Германии, а сегодня у него должна быть операция. Скоро будет информация о том, как она прошла. Думаю, что на несколько месяцев мы его потеряли. Это, конечно, повторюсь, расстраивает. А так, завтра уже игра, и мы будем выполнять то задание, которое перед нами стоит", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Таким образом, из-за этой травмы Газинский пропустит начало следующего сезона.

29-летний Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. Всего за краснодарский клуб он провел 217 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с "быками" действует до лета 2022 года.

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