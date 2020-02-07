Черчесов рассказал о статусе Смолова в сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов пояснил, что переход форварда Фёдора Смолова из "Локомотива" в "Сельту" никак не влияет на его положение в национальной команде.

"Нам важно, чтобы футболист хорошо играл. Тогда он в нашем списке. Если играет не так, как хотим, в списке его нет. Свои проблемы игрок должен решать сам. Хорошо тренироваться. А если есть сложности, пойти к тренеру и поговорить. Я уже говорил об этом - футболист сборной должен соответствовать как на поле, так и за его пределами.

Пока ехать в Виго не планирую. Нельзя на второй день быть там. Мы нередко даже на сбор не зовём игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел. Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде. Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится.

Смолов - первый выбор после Дзюбы? Если вы обратили внимание, то Смолова с нами нет уже три сбора. Дай бог, чтобы переход помог ему. Он такой же кандидат, как и остальные. Есть Чалов, есть поменявшие команды Комличенко и Игнатьев. Нам они все нужны", - сказал Черчесов.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова до лета, предположительно, с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Сборная России в марте и июне проведёт четыре товарищеских матча, после чего стартует в групповом этапе Евро-2020, где её соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.

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