Черчесов рассказал о своём отношении к критикам

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов рассказал о своём отношении к критикам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к критикам.

"Моя задача - спокойно работать с тренерским штабом, футболистами, доходчиво объяснять, чего мы хотим. Может получиться, может - нет. Но то, что мы делаем - это логично. Мне говорят: извини того-то. Кого мне извинять, если я не знаю, о чём кто писал, зачем говорил? Это их вопрос - почему кто-то что-то делал. Я их не обсуждаю и не осуждаю" - сказал Черчесов.

Напомним, что перед стартом ЧМ-2018 многие эксперты и болельщики активно критиковали наставника российской сборной и призывали его уйти в отставку.

Не пропустите: Червиченко: "Смолов - позор российского футбола". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Рубин 2 4
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Динамо Москва 2 2
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Крылья Советов 1 1
9 Локомотив Москва 1 1
10 Уфа 1 1
11 Арсенал Тула 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов