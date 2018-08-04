Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к критикам.

"Моя задача - спокойно работать с тренерским штабом, футболистами, доходчиво объяснять, чего мы хотим. Может получиться, может - нет. Но то, что мы делаем - это логично. Мне говорят: извини того-то. Кого мне извинять, если я не знаю, о чём кто писал, зачем говорил? Это их вопрос - почему кто-то что-то делал. Я их не обсуждаю и не осуждаю" - сказал Черчесов.

Напомним, что перед стартом ЧМ-2018 многие эксперты и болельщики активно критиковали наставника российской сборной и призывали его уйти в отставку.

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