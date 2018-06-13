Черчесов рассказал о своем отношении к критике

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Черчесов рассказал о своем отношении к критике
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он относится к критике в свой адрес.

"Убежден, сейчас любого журналиста спросить: все команды и тренеры критику должны принять. Да, доля критики есть. Я практически ничего не читаю, концентрируюсь на своей работе. Мы идем своей дорогой. А то, что попали под критику, – это естественное явление. Ее надо правильно воспринимать.

Мы не можем на это влиять, мы можем влиять только на свою подготовку, на уровень своей игры. Тему критики мы с игроками не затрагиваем. Похвала – это тоже критика? Вот, раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. У нас для этого все возможности есть. Мы максимально готовы к игре", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что сборная России не смогла одержать ни одной победы в последних семи матчах.

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