Черчесов рассказал о своём отношении к критике перед ЧМ-2018

Наставник сборной России Станислав Черчесов вспомнил о критике в преддверии домашнего ЧМ-2018 и своём отношении к ней.

"При подготовке к Чемпионату Мира пришлось много чего выслушать и прочитать, это да. Критики хватало, и я это прекрасно понимаю. Болельщик хочет, чтобы его команда гораздо чаще побеждала, чем проигрывала, а когда случается серия безвыигрышных матчей, критика только усиливается. Другое дело, что она может быть объективной, а может быть и огульной. Но любой тренер, ставящий перед собой высокие задачи, должен быть к этому готов. Да, мы рисковали в те два года подготовки к домашнему Чемпионату Мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников, то есть обрекали себя на борьбу с заведомо более сильными оппонентами и на преодоление самих себя, в том числе и через поражения.

Понимаю, что победы для болельщиков всегда приятнее поражений, но для тренера иное поражение ценнее победы. Через контрольные матчи, через Кубок Конфедераций мы целенаправленно готовились к конкретным соперникам на Чемпионате Мира. Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была чёткая уверенность, что мы в итоге всё делаем правильно. Как показал сам Чемпионат Мира, мы не ошиблись в своей стратегии. Приятно, что наша страна это оценила", - сказал Черчесов.

Напомним, что россияне впервые в истории вышли в четвертьфинал мундиаля, выбив из турнира сборную Испании. Вылетела команда от Хорватии, которая впоследствии дошла до финала мирового первенства.

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