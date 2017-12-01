Черчесов рассказал о своём отношении к Лиге Наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к созданию Лиги Наций.

"Я к таким вещам отношусь в рабочем порядке. Когда это создавали, меня не спрашивали, а когда это уже есть, моё мнение никого не интересует. Мы имеем решение, нужно его выполнять. Все сборные в такой ситуации, так что нет смысла рассуждать о плюсах и минусах" - сказал Черчесов.

Напомним, что Лига Наций заменит товарищеские матчи. Все европейские сборные разобьют на четыре дивизиона согласно международному рейтингу.

Не пропустите: Черчесов: "В России достаточно сильный чемпионат, поэтому игроки и не стремятся уехать в Европу". | http://soccernews.ru