Черчесов рассказал о своём отношении к системе VAR

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о работе системы видеопомощи VAR.

"Хорошо, что с VAR можно исправить грубые ошибки арбитров, но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут - и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как всё сделать более чётко и грамотно.

На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, её ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать. В этом плане нужно быстрее до конца понять, как и на что реагировать, сколько времени смотреть эпизоды", - сказал Черчесов.

Ожидается, что весной VAR будет работать на всех матчах чемпионата России.

Не пропустите: Черчесов оценил перспективы братьев Миранчуков заиграть в европейских клубах. | http://soccernews.ru