Черчесов рассказал о своём отношении к системе VAR
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о работе системы видеопомощи VAR.
"Хорошо, что с VAR можно исправить грубые ошибки арбитров, но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут - и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как всё сделать более чётко и грамотно.
На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, её ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать. В этом плане нужно быстрее до конца понять, как и на что реагировать, сколько времени смотреть эпизоды", - сказал Черчесов.
Ожидается, что весной VAR будет работать на всех матчах чемпионата России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15