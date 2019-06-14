Черчесов рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инициативу увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

"Прежде всего нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд - это правильно. Нужно рассуждать не эмоциями, а конкретными фактами. Понятно - нужно больше игр, но не просто игр, а конкурентоспособных матчей", - сказал Черчесов.

Напомним, что неделю назад за расширение РПЛ проголосовали 15 клубов лиги, против выступил только московский "Спартак".

Окончательное решение по этому вопросу примет исполнительный комитет Российского футбольного союза.

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