Черчесов рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инициативу увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.
"Прежде всего нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд - это правильно. Нужно рассуждать не эмоциями, а конкретными фактами. Понятно - нужно больше игр, но не просто игр, а конкурентоспособных матчей", - сказал Черчесов.
Напомним, что неделю назад за расширение РПЛ проголосовали 15 клубов лиги, против выступил только московский "Спартак".
Окончательное решение по этому вопросу примет исполнительный комитет Российского футбольного союза.
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|9
|Ростов
|30
|41
|10
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|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Анжи
|30
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